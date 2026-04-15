Denuncian falta de ambulancias tras llegada de heridos de Apolo a El Alto

Tras el arribo de los heridos del accidente en Apolo a la ciudad de El Alto, familiares denunciaron la falta de ambulancias para trasladarlos a centros hospitalarios, pese a la rapidez del operativo aéreo realizado por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

El traslado desde Apolo se realizó en un avión Hércules, lo que permitió reducir tiempos; sin embargo, al llegar a destino, la situación cambió drásticamente.

Reclamo de los familiares

Los allegados de las víctimas aseguran que no encontraron apoyo logístico al momento del desembarque, lo que los obligó a actuar por cuenta propia.

“No había ambulancias… ni una ambulancia no había”, denunció el padre de uno de los heridos, quien tuvo que trasladar a su familiar en un vehículo particular hasta el hospital.

Traslados improvisados

Ante la urgencia, varias familias optaron por contratar ambulancias privadas o utilizar vehículos particulares, lo que derivó en que los heridos sean llevados a distintos centros médicos de la ciudad.

Uno de los principales puntos de atención fue el Hospital Nuestra Señora de La Paz, en la zona de Llojeta, donde continúan llegando pacientes.

Estado de los heridos

Según los testimonios, varios de los afectados presentan lesiones de gravedad, lo que incrementó la preocupación por la falta de atención inmediata en el momento del arribo.

“Es delicado… el tema de la espalda, esperamos que se mejore”, indicó el familiar de uno de los pacientes.

Pedido de atención a las autoridades

Los familiares cuestionaron la falta de coordinación en la atención de emergencias y pidieron a las autoridades mejorar la respuesta ante este tipo de situaciones.

“Esto no puede estar pasando… pedimos que se pongan las pilas y trabajen”, reclamaron.

Demanda por mejores carreteras

Además, señalaron que los accidentes en la ruta hacia Apolo son constantes, por lo que exigieron mejoras en las condiciones de las carreteras, a fin de evitar nuevas tragedias.

Indignación y preocupación

La situación ha generado indignación entre los familiares, quienes consideran que, pese al esfuerzo en el traslado aéreo, existió una falla en la etapa final de atención médica, afectando a personas que requerían asistencia urgente.

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