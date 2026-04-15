Recuperan la caja negra de la aeronave siniestrada en Cochabamba

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este martes 14 de abril fue recuperada la caja negra de la aeronave Cessna Citation, matrícula CP-3243, que se accidentó en el trópico del departamento de Cochabamba.

El hallazgo fue realizado por el equipo de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes (AIG), aproximadamente a las 15:30, en el lugar del siniestro.

Apoyo de la Fuerza Aérea

La operación fue posible gracias al apoyo logístico de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que facilitó el acceso al área mediante un helicóptero, permitiendo recuperar el dispositivo en condiciones oportunas.

Pieza clave para esclarecer el accidente

Desde la DGAC destacaron que la caja negra es un elemento fundamental para avanzar en la investigación técnica del accidente.

“La caja negra constituye un elemento clave para determinar las causas probables de este lamentable hecho”, señala el comunicado.

El análisis del dispositivo permitirá conocer detalles del vuelo previo al siniestro, en el que fallecieron dos pilotos.

Análisis en el exterior

La entidad informó que el equipo será enviado a especialistas en el exterior, quienes cuentan con la tecnología necesaria para la extracción y análisis de la información.

Este procedimiento permitirá esclarecer con mayor precisión lo ocurrido durante el accidente.

Compromiso con la investigación

La DGAC aseguró que continuará informando sobre los avances del caso, reafirmando su compromiso con la seguridad operacional y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Mira la programación en Red Uno Play