Justiniano, visiblemente afectado, envía condolencias por la muerte de pilotos en accidente aéreo

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, se mostró visiblemente afectado durante una conferencia de prensa en la que expresó sus condolencias por la muerte de los pilotos Carlos Moyano y Julio César Sardán, quienes fallecieron en un accidente aéreo. La autoridad remarcó el impacto personal que le generó la pérdida, destacando la relación cercana que mantenía con ambos.

“Manifestamos el más profundo pesar por el fallecimiento de grandes amigos, grandes profesionales”, señaló, al referirse a los pilotos que perdieron la vida tras el siniestro ocurrido cuando retornaban de La Paz a Santa Cruz.

Acompañamiento a las familias

Justiniano aseguró que el acompañamiento a las familias será permanente en este momento de duelo, subrayando que no se trata solo de una pérdida profesional, sino también personal.

“Nuestra más profunda y sincera condolencia a las familias… vamos a seguir estando y apoyando”, afirmó, mostrando su compromiso de brindar respaldo a los seres queridos de las víctimas.

Aclaración sobre la aeronave

En medio de la conferencia, el ministro también se refirió a versiones que surgieron tras el accidente, aclarando que la aeronave involucrada es de carácter privado y pertenece a su familia, descartando cualquier uso de recursos estatales.

“La aeronave es de propiedad de mi familia… no existe ningún nivel de erogación del Estado”, enfatizó, buscando evitar interpretaciones erróneas en torno al hecho.

Llamado a evitar especulaciones

La autoridad pidió a la población y a los medios manejar la información con responsabilidad, considerando el contexto de dolor que atraviesan las familias.

“Lo que menos se puede hacer en este momento es generar especulaciones en torno a un hecho tan trágico”, sostuvo, reiterando que se trató de un accidente.

Relación cercana con los pilotos

Finalmente, Justiniano destacó que los pilotos trabajaban desde hace años con la aeronave familiar, lo que refuerza el vínculo de confianza que existía y hace aún más sentida su pérdida.

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