TEMAS DE HOY:
robo Carlos Fernando Moyano Aguirre ACCIDENTE

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

YPFB amplía hasta el 15 de mayo el registro de afectados por gasolina desestabilizada

El vicepresidente de Operaciones, Sebastián Daroca, confirmó que ya se desembolsaron más de 11 millones de bolivianos en indemnizaciones y que el proceso de pago tiene un tiempo de respuesta de máximo 21 días.

Miguel Ángel Roca Villamontes

14/04/2026 17:01

Escuchar esta nota

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) determinó ampliar hasta el 15 de mayo el plazo del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencia (SREC), habilitado para atender a los afectados por la gasolina desestabilizada en el país.

El vicepresidente nacional de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que la decisión responde a solicitudes de distintos sectores y usuarios que reportaron dificultades para completar su registro en el sistema.

“Esperamos que esta ampliación permita que todas las personas afectadas puedan registrarse en el SREC, procesar sus reclamos pendientes y acceder al seguro correspondiente”, señaló.

Daroca aseguró que el sistema opera con normalidad y que el tiempo de respuesta, desde el inicio del reclamo hasta la verificación del daño y el pago, no supera los 21 días.

Asimismo, informó que hasta la fecha se registraron más de 70.000 interacciones y alrededor de 40.000 personas se encuentran en proceso de reclamo.

“Se ha realizado un pago considerable a los afectados. Más de 11 millones de bolivianos ya fueron desembolsados, lo que demuestra que el SREC está funcionando”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD