YPFB amplía hasta el 15 de mayo el registro de afectados por gasolina desestabilizada

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) determinó ampliar hasta el 15 de mayo el plazo del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencia (SREC), habilitado para atender a los afectados por la gasolina desestabilizada en el país.

El vicepresidente nacional de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que la decisión responde a solicitudes de distintos sectores y usuarios que reportaron dificultades para completar su registro en el sistema.

“Esperamos que esta ampliación permita que todas las personas afectadas puedan registrarse en el SREC, procesar sus reclamos pendientes y acceder al seguro correspondiente”, señaló.

Daroca aseguró que el sistema opera con normalidad y que el tiempo de respuesta, desde el inicio del reclamo hasta la verificación del daño y el pago, no supera los 21 días.

Asimismo, informó que hasta la fecha se registraron más de 70.000 interacciones y alrededor de 40.000 personas se encuentran en proceso de reclamo.

“Se ha realizado un pago considerable a los afectados. Más de 11 millones de bolivianos ya fueron desembolsados, lo que demuestra que el SREC está funcionando”, concluyó.

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