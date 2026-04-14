Todo listo para Expoagro 2026: tres días de innovación y agronegocios

La tercera versión de la feria Expoagro 2026 se desarrollará del 7 al 9 de mayo en el predio de Fexpocruz Norte, ubicado en la Nueva Santa Cruz, zona del aeropuerto Viru Viru, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario agrícola nacional.

El ingreso será libre y gratuito para todos los visitantes, y la feria abrirá sus puertas de 09:00 a 16:00 durante las tres jornadas.

Según informó el gerente general de Expocruz, Raúl Strauss, se espera la visita de más de 7.000 personas y la participación de más de 180 marcas expositoras, que presentarán innovación, tecnología y oportunidades de negocio para el sector agropecuario.

“Es una vitrina comercial muy importante para todo el sector del agro”, destacó Strauss.

Entre las principales atracciones del evento se encuentran 13 parcelas demostrativas con cultivos de sorgo forrajero, soya, caña, girasol, pasturas y cultivos de servicio, además de exhibiciones de maquinaria agrícola, insumos, semillas y entidades financieras con créditos productivos.

Strauss resaltó que Expoagro no solo está dirigida a productores, sino también a familias, estudiantes y emprendedores interesados en conocer el potencial productivo del país.

“Es una feria abierta para todos los que quieran conocer el campo, aprender y proyectar sus emprendimientos en el agro”, señaló.

Como parte de las facilidades para los asistentes, Expocruz habilitará transporte gratuito para productores y comunidades que coordinen previamente su visita mediante las redes sociales de la institución.

El predio de Fexpocruz Norte cuenta con 110 mil metros cuadrados, infraestructura moderna, acceso a internet y una reserva forestal con 1.070 árboles de 58 especies, lo que convierte al lugar en un espacio ideal para este tipo de encuentros productivos.

Expoagro busca fortalecer el desarrollo del sector agropecuario boliviano, promover la innovación tecnológica y abrir nuevas oportunidades comerciales para productores y empresas vinculadas al rubro.

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