La Fexco 2026 supera capacidad y apunta a ser referente regional a 10 días de su inauguración

A 10 días del inicio de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2026, la organización reporta alta expectativa y avances en infraestructura, con una proyección que apunta a consolidarla como uno de los eventos más importantes de Bolivia y Sudamérica.

El presidente de la Fundación Feicobol, Antonio Torrico, aseguró que la feria ya superó las previsiones iniciales, alcanzando incluso un 110% de su capacidad.

“La feria está creciendo y tiene todo para ser de las mejores”, afirmó, destacando la fuerte participación empresarial.

Infraestructura

En cuanto a infraestructura, mencionó que se consolida con mejoras importantes como la plaza de comidas, inaugurada el año pasado, cuenta con más de 7.000 metros cuadrados y capacidad para 1.500 personas sentadas. A esto se suma la construcción de un moderno auditorio con capacidad para 1.150 asistentes y la nueva Fexco Arena, que será estrenada este año y podrá albergar hasta 30.000 personas.

Espectáculos

Uno de los principales atractivos será el Fexco Fest, que ofrecerá cinco días de espectáculos musicales. La cartelera incluye a La Joaqui (24 de abril), 18 Kilates (25 de abril), Kapo (30 de abril), Los Kjarkas (1 de mayo) y PK 2 junto a Histeria (2 de mayo).

Vitrina Comercial y rueda de negocios

La feria también tendrá un fuerte componente empresarial. El 24 de abril se realizará la Vitrina Comercial con la participación de 10 compradores internacionales interesados en productos como alimentos, textiles, madera, café, vinos y aceites esenciales.

Posteriormente, el 27 y 28 de abril se desarrollará la Rueda de Negocios, que ya cuenta con más de 320 empresas y más de 3.000 citas programadas, con una proyección de intenciones de negocio que supera los 55 millones de bolivianos.

La Fexco 2026 se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo en el recinto ferial de Alalay.

Costo de entradas

El costo de ingreso general será de 30 bolivianos, mientras que en los días de espectáculos el precio será de 50 bolivianos. Además, se anunció promociones como el “dos por uno” el día jueves 23 de abril.

Desde la organización destacan que la alta demanda y participación reflejan una reactivación económica y el interés de las empresas por mostrar sus productos y generar negocios en uno de los eventos más importantes del país.



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