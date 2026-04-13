¿Lluvias y tormentas? Así estará el clima en Bolivia este 13 de abril

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 13 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 7°C y 21°C y con baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 17°C.

Oruro tendrá tormentas eléctricas, probabilidad de lluvias y temperaturas entre 3°C y 19°C durante la jornada.

Potosí presentará tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 19°C con alta probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y precipitaciones.

Cochabamba tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 12°C y 30°C, y sin probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá una jornada con lluvias, alcanzando valores entre 13°C y 24°C y con probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá una jornada de lluvias y temperaturas que irán de los 13°C a los 26°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada llena de tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá una jornada con lluvias, con temperaturas entre 21°C y 28°.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, con una mínima de 22°C y una máxima de 33°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas en la región con temperaturas entre 22°C y 31°C, con alta probabilidad de lluvias.

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