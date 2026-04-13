¿Sube o baja? Así amanece el dólar paralelo en Bolivia este lunes 13 de abril

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este lunes 13 de abril una leve variación en su cotización, de acuerdo con datos publicados por plataformas digitales que siguen el comportamiento de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta, lo que refleja un ajuste respecto a la jornada anterior. El domingo, la misma plataforma reportaba Bs 9,29 para la compra y Bs 9,30 para la venta, evidenciando una leve baja en el precio de venta.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reporta que la divisa se ubica en Bs 9,32 para la compra y Bs 9,28 para la venta. En su registro del cierre del domingo, el portal señalaba Bs 9,32 para la compra y Bs 9,29 para la venta, lo que muestra un ligero descenso en la cotización de venta.

En paralelo, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 9,45 para la compra y Bs 9,26 para la venta, lo que permite observar una diferencia reducida frente al mercado informal.

En el detalle comparativo, el dólar paralelo se encuentra Bs 0,14 por debajo en la compra respecto al referencial del BCB, mientras que en la venta se ubica Bs 0,02 por encima, reflejando una brecha mínima entre ambos mercados.

Este comportamiento evidencia una relativa estabilidad en la cotización, pese a que el mercado paralelo continúa operando fuera del sistema financiero regulado. No obstante, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores económicos que realizan transacciones en dólares.

La evolución de la divisa en ambos mercados sigue siendo observada de cerca, especialmente por su impacto en precios, importaciones y expectativas económicas en el país.

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