Santa Cruz: 50/50, impuestos y empresas públicas marcan el debate entre Velasco y Ritter

El debate rumbo a la segunda vuelta por la Gobernación de Santa Cruz estuvo marcado por propuestas enfocadas en el manejo de recursos, la redistribución de ingresos y la generación de nuevas fuentes de financiamiento, con coincidencias y diferencias entre los candidatos Juan Pablo Velasco, de Libre, y Otto Ritter, de la alianza Santa Cruz para Todos.

En el eje económico, Velasco planteó una reforma al pacto fiscal con el objetivo de que el departamento retenga el 50% de los principales tributos que genera. La propuesta incluye impuestos como el IVA, IT, RC-IVA, ICE e IUE, actualmente administrados por el nivel central.

“Lo que proponemos es un pacto fiscal claro y sencillo: 50-50 de los cinco impuestos más importantes que maneja el Gobierno”, sostuvo, al señalar que esta medida permitiría reducir el centralismo y mejorar la capacidad financiera de la Gobernación.

El candidato afirmó que el departamento aporta significativamente a la economía nacional y defendió la necesidad de una redistribución más equitativa. “Es lo que nos corresponde, lo que merecemos. No es confrontación, es justicia”, enfatizó.

Velasco aseguró que el modelo 50-50 permitiría incrementar los ingresos departamentales en alrededor de Bs 1.500 millones, lo que —según dijo— superaría ampliamente el presupuesto actual. Además, planteó explorar nuevas fuentes de financiamiento, como los bonos de carbono, ante la caída de regalías e ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Por su parte, Ritter coincidió en la necesidad de mejorar los ingresos, aunque planteó un enfoque basado en la generación directa de recursos y mayor autonomía en la gestión económica.

“Aquí se habla del 50-50, y es verdad, hay que apoyar y luchar por el 50-50”, afirmó, al advertir que el presupuesto de la Gobernación es limitado y ronda los 100 millones de dólares anuales.

El candidato propuso la creación de una Agencia Tributaria Cruceña para fortalecer la recaudación, además de impulsar una empresa departamental de hidrocarburos como parte de una estrategia para administrar los recursos energéticos desde la región.

“Queremos que la plata se quede en Santa Cruz”, señaló, al defender la necesidad de que los ingresos generados en el departamento se reinviertan en su desarrollo.

Ritter también anunció la gestión de hasta 3.000 millones de dólares en inversiones para proyectos estratégicos como Puerto Busch y el hub de Viru Viru, y aseguró que estos recursos serían administrados desde el nivel departamental.

El debate abordó además temas como salud, educación, infraestructura, desarrollo productivo y medioambiente, en la antesala del balotaje previsto para el 19 de abril, donde los cruceños definirán a su próxima autoridad departamental.

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