Red Uno en todo el país: Los departamentos que hoy viven la fiesta de los debates.

En el marco de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, varios departamentos del país viven una jornada clave con la realización de debates entre candidatos, espacios considerados fundamentales para que la población conozca sus propuestas.

La cobertura a nivel nacional mostrará cómo estas actividades se desarrollan de manera simultánea en distintas regiones, donde los postulantes confrontan ideas, planes de gestión y visiones de desarrollo para sus respectivos departamentos.

Los debates seguirán una metodología común estructurada en seis ejes temáticos: economía y finanzas; salud y educación; pacto fiscal; desarrollo productivo y seguridad jurídica; conectividad, infraestructura y carreteras; y medio ambiente, según lo dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Estos encuentros permiten a la ciudadanía evaluar a los candidatos antes de acudir nuevamente a las urnas, en un contexto donde el voto informado cobra especial relevancia.

Cada candidato dispondrá de dos minutos y medio para su exposición inicial, 30 segundos para formular preguntas, un minuto para responder, uno para la réplica y otro para la dúplica. Al concluir los seis ejes, tendrán dos minutos adicionales para solicitar el voto ciudadano.

Los binomios que se enfrentarán son Juan Pablo Velasco (Libre) y Otto Ritter (Santa Cruz Para Todos) en Santa Cruz; Adrián Oliva (Alianza Patria) y María René Soruco (Camino Democrático para el Cambio) en Tarija; Hugo Vargas (MNR) y Tito Egüez (Patria-Unidos) en Beni; Óscar Chambi (Patria Oruro) y Edgar Sánchez (Jach’a) en Oruro; y Luis Ayllón (Alianza Gente Nueva) y Franz García (Patria-Unidos) en Chuquisaca.

Analistas destacan que estos espacios fortalecen la democracia, ya que promueven la transparencia y el contraste de propuestas entre los aspirantes.

La segunda vuelta definirá a las nuevas autoridades subnacionales en los departamentos donde ningún candidato logró mayoría absoluta en la primera instancia.

Los debates, planificados bajo estricto calendario del TSE, se consolidarán a partir de las 21:00 en todo el país, consolidándose como uno de los momentos más esperados del proceso electoral.

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