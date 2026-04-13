Ritter propone rifar su ‘peta’ en un concierto para la construcción de un hospital oncológico

Durante el debate a la Gobernación cruceña, Otto Ritter enfrentó los cuestionamientos de Juan Pablo Velasco sobre la viabilidad de sus proyectos de salud y la simbólica rifa de un vehículo. “Te lo he explicado varias veces, vamos a hacer un conciertango con todos los artistas que quieran actuar gratis y vamos a recaudar 6 millones de bolivianos para empezar la construcción”, explicó el candidato al detallar que el cobro de una entrada de Bs, 200 permitiría dar el primer paso firme hacia el nuevo hospital.

Ritter enfatizó que el proyecto no es una utopía, ya que se cuenta con el espacio físico necesario y el respaldo de la voluntad popular para asegurar el flujo de recursos. “El terreno está, podemos hacerlo y vamos a tener cómo financiarlo”, sentenció el aspirante, subrayando que su estrategia se apoya en la capacidad histórica de los cruceños para autogestionar grandes hitos de desarrollo regional.

El compromiso del "hacer en serio"

El candidato cerró su defensa apelando al sentimiento de superación y la identidad productiva del departamento como motor para resolver las carencias en el sistema oncológico. “Cuando los cruceños nos hemos propuesto hacer algo, lo hacemos y lo vamos a hacer en serio; creemos en Santa Cruz y en los cruceños”, concluyó Ritter, ratificando su confianza en la solidaridad de la ciudadanía.

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