“Que la plata se quede en Santa Cruz” : Ritter propone crear una agencia tributaria y una empresa de hidrocarburos

Durante el eje económico y finanzas del debate por la Gobernación cruceña, Otto Ritter calificó como insuficiente el presupuesto actual de la Gobernación, señalando que apenas alcanza los 100 millones de dólares anuales. Para revertir esto, el candidato propuso la creación inmediata de la Agencia Tributaria Cruceña, afirmando que su objetivo es "que la plata se quede en Santa Cruz".

Nuevas fuentes de ingreso y soberanía

La propuesta de Ritter incluye la implementación de un "impuesto al vicio" y la fundación de la Empresa Cruceña de Hidrocarburos para gestionar los recursos energéticos desde la región. El aspirante fue tajante al defender la legalidad de su plan, ante el cuestionamiento de Juan Pablo Velasco, asegurando que "aquí no son todos los abogados que dicen que no podemos cobrar impuestos" y que la norma respalda su visión.

Ritter cerró su intervención en materia financiera criticando a quienes cuestionan la viabilidad técnica de su programa económico por desconocimiento de la normativa vigente. "Los que no conocen la ley se ponen a opinar de ella", sentenció el jurista, recordando al electorado que los cruceños están históricamente acostumbrados a romper barreras para lograr sus metas.

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