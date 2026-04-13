$us 3.000 millones: la apuesta de Ritter para impulsar inversiones en Santa Cruz

En el marco del debate por la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter centró parte de su intervención en el eje económico, donde anunció la gestión de $us 3.000 millones en inversiones para impulsar proyectos estratégicos en el departamento.

El candidato señaló que estos recursos estarían orientados a iniciativas como Puerto Busch y el Hub de Viru Viru, considerados claves para dinamizar la economía regional y mejorar la competitividad.

“Las inversiones que lleguen a Santa Cruz serán controladas por el gobierno departamental”, afirmó, marcando una postura sobre la autonomía en la gestión de recursos.

Ritter también indicó que ya existe interés de capitales extranjeros en sectores específicos, como la explotación de tierras raras y el cerro de Monomó, lo que —según dijo— podría generar nuevas oportunidades económicas.

Asimismo, durante su participación, hizo énfasis en la transparencia política, invitando a la población a evaluar a los candidatos en este momento electoral.

“Quiero invitarlos a que descubramos quién es quién en un momento crucial para Santa Cruz”, expresó.

El planteamiento del candidato se enmarca en la discusión sobre el desarrollo económico del departamento, uno de los temas centrales del debate rumbo a la segunda vuelta electoral.

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