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Otto Ritter llega al debate: “las diferencias quedarán claras”

Con un perfil enfocado en la gestión jurídica y económica, Ritter se presenta ante la audiencia nacional para captar la preferencia del electorado.

Ximena Rodriguez

12/04/2026 20:12

Otto Ritter llega al debate: “las diferencias quedarán claras”
Santa Cruz

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A pocas minutos del inicio del debate por la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter llegó a instalaciones de la Fexpocruz, donde se desarrollará el esperado cara a cara.

Al arribar, el candidato destacó la importancia del encuentro y señaló que será clave para que la ciudadanía evalúe las propuestas.

“Las expectativas son las más altas. El pueblo va a conocer dos propuestas diferentes para la Gobernación y va a tener que elegir una de ellas”, afirmó.

Ritter se mostró confiado y aseguró que el debate permitirá marcar diferencias claras entre ambos proyectos políticos.

“Estamos tranquilos y felices porque tenemos las mejores propuestas. Esto va a ser lo más decisivo porque hoy las diferencias van a quedar muy claras”, sostuvo.

El encuentro será transmitido en vivo por Red Uno, tanto en señal abierta como en sus plataformas digitales, permitiendo a la población seguir el intercambio y formar criterio de cara a la segunda vuelta.

Mira la programación en Red Uno Play

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