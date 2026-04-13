Otto Ritter a fondo: El perfil del candidato que busca el voto cruceño

Al 100% del escrutinio, el Órgano Electoral Plurinacional confirmó que Otto Ritter, candidato por Santa Cruz Para Todos (SPT), alcanzó el 26,98% de los votos en las recientes elecciones subnacionales por la Gobernación de Santa Cruz. Este resultado, equivalente a 420.152 sufragios, asegura su participación en una segunda vuelta determinante contra Juan Pablo Velasco de la Alianza Libre.

El desempeño electoral de Ritter destacó principalmente en el área metropolitana, donde logró superar ampliamente las proyecciones iniciales de su campaña.

"Quiero ser gobernador porque he visto que Santa Cruz en los últimos años ha perdido el rumbo y ya no tiene un proyecto serio", afirmó el abogado de 62 años.

El modelo de la "Dubai de América"

En una reciente entrevista brindada a Red Uno, Ritter indicó que cuenta con 40 años de trayectoria profesional, con su candidatura propone una transformación estructural bajo la premisa de "recuperar el sueño cruceño" y la identidad regional.

"Creemos que podemos convertir a Santa Cruz en la Dubai de América Latina, por eso los invito a soñar despiertos", señaló el exconcejal municipal.

Para financiar esta visión, Ritter plantea la creación del "impuesto al vicio", que gravaría con Bs. 1 a cada cajetilla de cigarrillo y botella de alcohol. Estos recursos se destinarían exclusivamente a convertir la Villa Olímpica en un centro de alto rendimiento para que los atletas compitan en condiciones dignas.

Salud y rehabilitación a través de recursos propios

Asimismo, el plan económico incluye un impuesto de Bs. 1 por libra de coca destinada al acullico para fortalecer áreas críticas de la sociedad. Según Ritter, el 50% de esta recaudación iría a la salud y el restante a la rehabilitación de ciudadanos en situación de calle.

En cuanto a infraestructura, el candidato de SPT busca que la Gobernación sea el eje del desarrollo mediante la participación activa del sector privado.

"Puerto Busch lo tiene que hacer el sector privado y todos los caminos tenemos que concesionarlos mediante licitación pública", explicó sobre su modelo de gestión.

Alianzas estratégicas y proyección global

Respecto al Hub de Viru Viru, la estrategia contempla una sociedad al 50% con el Gobierno nacional, financiada a través de la gestión de una zona franca. El objetivo final es lograr que los productos cruceños salgan al mundo y que el sistema sanitario elimine definitivamente las filas en los hospitales.

Finalmente, Ritter enfatizó que su administración garantizará la igualdad jurídica, el trato social equitativo y oportunidades reales a través de una educación de calidad. El candidato cerró su intervención recordando que cuando los cruceños sueñan despiertos, tienen la capacidad histórica de hacer realidad sus más grandes anhelos.

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