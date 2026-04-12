TED alista debate por la Gobernación cruceña con reglas definidas

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) está afinando detalles de logística y coordinación para el esperado debate de candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, el cual está programado para este 12 de abril a las 21:00. Durante esta semana, el ente electoral sostuvo reuniones clave con los delegados de las fuerzas políticas para ratificar el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Reglas claras para los candidatos

Yajaira San Martín, vocal designada del TED Santa Cruz, destacó que los representantes de las candidaturas ya han suscrito los acuerdos técnicos y conocen a detalle el funcionamiento del evento. “Saben cómo son las reglas de juego, hay un reglamento que ellos han suscrito su acuerdo”, puntualizó la autoridad desde las instalaciones de Fexpocruz.

La organización ha dispuesto que el encuentro se desarrolle bajo una modalidad de señal abierta para permitir que cualquier medio de comunicación difunda el evento sin restricciones. San Martín subrayó el objetivo de esta apertura informativa: “Cualquier persona en línea abierta puede colocar su logotipo, todo con el ánimo de llegar a la ciudadanía en su conjunto”.

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