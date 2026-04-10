Crece la tensión entre Arias y Dockweiler en transición de Alcaldía

Un tenso cruce de palabras se registró durante una reunión en la Alcaldía de La Paz, en el marco del proceso de transición administrativa, donde el alcalde Iván Arias y el alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, protagonizaron acusaciones mutuas.

En medio del intercambio, la autoridad municipal pidió bajar el tono de la discusión y evitar confrontaciones que puedan afectar el desarrollo del proceso.

“Que se tranquilice”, expresó Arias, instando a mantener la calma durante el encuentro.

Asimismo, defendió el trabajo que se viene realizando desde las distintas unidades municipales, asegurando que se cumple con la normativa vigente.

“Todas las unidades están produciendo la información que establece la ley 535. Es un trabajo intenso para cumplir el procedimiento”, sostuvo.

Por su parte, Dockweiler denunció presuntos obstáculos para su participación en la reunión, señalando dificultades en el acceso a las instalaciones.

“Nos ha hecho subir nueve pisos intencionalmente, apagó los ascensores a pesar de que nos había convocado”, afirmó.

Además, en tono crítico, respondió a las acusaciones y cuestionamientos en su contra.

“Si cree que uno es ladrón, que lo demuestre”, manifestó.

En esa línea, anunció que se realizarán auditorías en los próximos meses para esclarecer la gestión municipal.

“En los próximos seis meses vamos a hacer las auditorías y vamos a demostrar que a esta ciudad le han robado”, advirtió.

El incidente refleja el clima de tensión política en la comuna paceña, en medio de un proceso que debería centrarse en la entrega de información y la continuidad administrativa.

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