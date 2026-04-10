Takenos inaugura su primera oficina comercial en Bolivia junto a su nuevo Country Manager

A un año de su llegada al país, Takenos anuncia la apertura de su primera oficina comercial en Bolivia, consolidando su presencia en el mercado y reforzando su compromiso de largo plazo con el desarrollo del ecosistema financiero local. En ese marco, la compañía presenta a Gonzalo Ostria como nuevo Country Manager en el país.

En apenas doce meses, Bolivia se convirtió en el principal mercado de Takenos en la región. Hoy, más de 350.000 usuarios bolivianos utilizan la plataforma —lo que equivale a 1 de cada 16 personas de la población económicamente activa—, posicionándose como líder en el segmento de pagos internacionales.

En línea con su crecimiento en el país, Takenos viene impulsando una serie de iniciativas que reflejan su integración al ecosistema local. En los últimos meses, la compañía se incorporó a la red empresarial de la CAINCO y a cámaras clave del sector como la Cámara Boliviana de Fintech y la Cámara Nacional de Comercio. Asimismo, avanzó en su presencia en el ámbito deportivo con un partnership junto a Club Blooming para la comercialización de entradas internacionales —incluyendo el partido frente a River Plate— y un acuerdo de sponsorship con el Club Bolívar, consolidando su posicionamiento en espacios de alta relevancia cultural y económica del país.

“La apertura de esta oficina es, ante todo, una forma de devolver la confianza que los bolivianos nos dieron desde el primer día. En muy poco tiempo construimos algo que nos enorgullece, y esta presencia física es una señal clara de que vinimos para quedarnos”, señaló Lucas Posada, CEO y cofundador de Takenos.

Desde su llegada, Takenos ha respondido a una necesidad de personas, comercios, trabajadores remotos, emprendedores y empresas que buscan herramientas más simples para gestionar dinero en un contexto cada vez más globalizado. Su propuesta combina tecnología moderna con soluciones diseñadas para resolver problemáticas locales, permitiendo operar sin trabas con el resto de la región y el mundo.

Gonzalo Ostria, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el sistema financiero boliviano, liderará esta nueva etapa de crecimiento en el país. “Bolivia es un mercado prioritario para Takenos. En este primer año confirmamos que existe una demanda insatisfecha de soluciones financieras más conectadas con el mundo. La apertura de nuestra oficina refuerza ese compromiso: queremos estar más cerca de nuestros usuarios, mejorar la atención local y seguir desarrollando herramientas que faciliten la vida de personas y empresas”, afirmó Ostria.

Una plataforma global con impacto local

Takenos se posiciona como una billetera digital internacional con alcance cada vez más global, que permite a distintos perfiles de usuarios operar con mayor eficiencia.

La apertura de la oficina en Santa Cruz de la Sierra permitirá profundizar esta propuesta a nivel local, mejorando los tiempos de respuesta y acelerando la ejecución de nuevas iniciativas junto al ecosistema financiero y tecnológico del país.

Proyección y crecimiento

A nivel global, Takenos ya supera el millón de usuarios y continúa expandiendo su operación. Solo en 2026, la compañía duplicó su volumen operado, reflejando una fuerte adopción de su infraestructura financiera.

En Bolivia, la estrategia estará enfocada en profundizar la adopción en todo el territorio, ampliando funcionalidades y desarrollando soluciones que permitan a más personas gestionar su dinero de forma simple, segura y sin fricciones.

“Cada operación que facilitamos es dinero que se mueve, que genera actividad y que dinamiza la economía. Ese es el impacto que queremos seguir construyendo en Bolivia: acompañar su crecimiento con herramientas que estén a la altura de su potencial”, concluyó Ostria.

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