Tras tres años de espera, Gladymar anuncia su gran "Liquidación de Saldos" directa de fábrica en Santa Cruz

Una oportunidad excepcional para renovar el hogar regresa tras tres años de espera. Gladymar ha confirmado la realización de su esperada "Liquidación de Saldos", un evento que se llevará a cabo del viernes 27 al domingo 29 de marzo en su almacén central del Parque Industrial, MZ 12.

Durante estos tres días de apertura especial, los visitantes podrán acceder a una amplia gama de productos con precios de liquidación directa de fábrica. La oferta es variada y contempla soluciones para cada rincón de la casa, incluyendo pisos, porcelanatos, grifería, sanitarios y bachas. La selección integra tanto productos nacionales e importados, además de una importante variedad de complementos para diversos ambientes, permitiendo a los clientes encontrar opciones que se ajusten a sus necesidades específicas de remodelación.

Disponibilidad de pallets y stock limitado

Como una de las grandes novedades para esta versión 2026, se ha confirmado la disponibilidad de pallets de porcelanato a precios de liquidación. Esta es una de las opciones más buscadas por quienes visitan el almacén central, ya que permite acceder a materiales con beneficios directos de fábrica.

Es importante destacar que la dinámica de la "Liquidación de Saldos" se caracteriza por ser una venta de stock limitado y sin posibilidad de reposición. Esto significa que los productos disponibles en el galpón al momento de la visita serán los únicos que se podrán adquirir, generando un ambiente de oportunidad única donde la decisión de compra inmediata es clave para asegurar el material deseado.

Horarios de atención y ubicación exacta

Para facilitar la asistencia del público y asegurar que nadie se quede fuera de esta oportunidad, Gladymar ha dispuesto horarios de atención continua en su almacén central ubicado en el Parque Industrial, Manzana 12:

Viernes 27 de marzo: de 08:30 a 18:30

Sábado 28 de marzo: de 09:00 a 16:00

Domingo 29 de marzo: de 09:00 a 14:00

Cierre de la campaña nacional GLADYMARZO

En paralelo a esta acción puntual en Santa Cruz, la empresa encara la recta final de su reconocida campaña "Gladymarzo". Esta acción comercial, que ofrece soluciones integrales para baños, cocinas y otros espacios del hogar, estará vigente únicamente hasta el 31 de marzo en todos los Showrooms Gladymar a nivel nacional.

De esta manera, Gladymar cierra el mes brindando a sus clientes tanto la "Liquidación de Saldos" exclusiva en su fábrica de Santa Cruz, como la oportunidad de aprovechar los últimos días de su campaña nacional en todas las sucursales del país.

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