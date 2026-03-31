Finesse llevará a tres ganadores afortunados a vivir la fiesta futbolera más importante

Finesse, la marca boliviana que acompaña a las familias en su día a día, lanza la promoción “Finesse te lleva a México”, una iniciativa que premiará la preferencia de sus consumidores con la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en el Mundial 2026.

Para participar se debe depositar dos empaques de papel higiénico Finesse en cualquier formato, en un sobre con los datos: nombre completo, ciudad, cédula de identidad y número de teléfono en cualquiera de las 31 ánforas habilitadas en supermercados de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. La fecha límite para depositar los sobres es hasta el 20 de abril.

El sorteo se realizará el 24 de abril donde se conocerán a las tres personas ganadoras, una por cada departamento. Ellas recibirán un paquete completo que incluye tickets aéreos, estadía por 6 noches, acceso a disfrutar en persona de la fiesta futbolera y un viático de 500 dólares. Esta iniciativa se convierte en una oportunidad extraordinaria para que los consumidores de la marca disfruten de una de las mayores fiestas deportivas del mundo.

“En Finesse estamos orgullosos de ser una marca boliviana presente en los hogares del país. Con esta promoción queremos agradecer la preferencia de nuestros consumidores y darles la oportunidad de vivir de cerca la emoción del fútbol”, afirmó Oscar Veliz, Gerente General de Italsa, empresa boliviana que distribuye Finesse.

Con “Finesse te lleva a México”, la marca fortalece su vínculo con los consumidores, llevando la emoción del fútbol más allá de los hogares y convirtiendo la compra de sus productos en una oportunidad para vivir una experiencia internacional única.

Acerca de Italsa

Italsa es una empresa boliviana dedicada a la fabricación de productos de higiene personal, principalmente pañales “Mi bebé” y a la distribución de los productos de papel Finesse. Esta unidad de negocio se destaca en el mercado por la calidad de sus productos, la constante búsqueda de innovación tecnológica y precios competitivos.

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