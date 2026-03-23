Divino Niño: El proyecto que revoluciona el mercado inmobiliario con un descuento histórico del 45%

El crecimiento de la región metropolitana de Santa Cruz no se detiene, y el eje hacia el Norte se ha convertido en el destino preferido para quienes buscan calidad de vida y rentabilidad. En este escenario, El Pahuichi lanza una promoción sin precedentes en su proyecto Divino Niño, un desarrollo que combina ubicación privilegiada, infraestructura completa y facilidades de acceso que rompen todas las barreras del mercado.

La oportunidad del año: Tu terreno al 45%

La noticia que ha sacudido el sector inmobiliario este mes es el impresionante descuento del 45% por compras al contado. Esta oferta permite a los inversores adquirir un lote en una zona de alta plusvalía prácticamente a mitad de su valor comercial. Es la oportunidad ideal para quienes tienen un ahorro y buscan proteger su dinero en un activo real que crece día a día.

Para quienes prefieren la flexibilidad del crédito, El Pahuichi mantiene su filosofía de puertas abiertas: financiamiento a 10 años plazo con el beneficio de sola presentación del carnet de identidad. Sin garantes, sin trámites burocráticos y con la confianza de una empresa con trayectoria, el sueño de la casa propia está a un carnet de distancia.

Calidad de vida con infraestructura lista

A diferencia de otros proyectos, Divino Niño no es una promesa a futuro; es una realidad tangible. El proyecto ha sido diseñado para ofrecer bienestar inmediato a sus residentes, contando con:

Avenidas pavimentadas que garantizan accesibilidad todo el año.

Servicios básicos .

Áreas recreativas para el disfrute de los más pequeños.

Canchas polifuncionales y churrasqueras, ideales para la integración familiar y social.

Su ubicación sobre la carretera internacional no solo facilita el transporte, sino que asegura que la inversión gane valor rápidamente debido al desarrollo industrial y comercial de la zona de Warnes.

Un paso firme hacia el futuro

Invertir en tierra sigue siendo la forma más segura de ahorrar en Bolivia, y hacerlo con un beneficio del 45% es, sencillamente, un negocio redondo. Ya sea para construir de inmediato o como una reserva de valor, Divino Niño ofrece el equilibrio perfecto entre precio, ubicación y servicios.

¡No dejes pasar esta oportunidad única! Para conocer más detalles y aprovechar este descuento especial, visítanos en nuestra oficina central en la Av. Cañoto # 838. También puedes comunicarte directamente al 68923073, seguir nuestras redes sociales como El Pahuichi o ingresar a nuestra web www.elpahuichi.com.bo para ver los planos disponibles.

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