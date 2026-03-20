Empacar ampliará la producción de biocarbón como vía de alta integridad para la eliminación de dióxido de carbono en Bolivia

Empacar S.A. (Empacar) la empresa líder en Bolivia en el sector del embalaje sostenible y el reciclaje, se está centrando en la producción de biocarbón como siguiente paso en su estrategia medioambiental y de sostenibilidad.

El anuncio se produce tras la presentación por parte de Empacar de CarbonX en el Foro del Carbono de Bolivia, una nueva unidad de negocio dedicada a la eliminación de carbono y a soluciones de economía circular. CarbonX actúa como plataforma del grupo para la innovación climática, transformando los retos medioambientales en activos climáticos duraderos y liderando la transición de la empresa hacia el mercado voluntario mundial del carbono. Con casi cinco décadas de experiencia operativa y liderazgo en el reciclaje y la economía circular, Empacar es considerada una empresa líder en la región en materia de operaciones sostenibles.

Cuando su planta esté plenamente operativa, Empacar tiene como objetivo capturar aproximadamente 70 000 toneladas de CO₂ al año, y se prevé que la primera emisión de créditos de carbono tenga lugar en 2027. La materia prima estará compuesta íntegramente por residuos de madera procedentes de aserraderos locales regulados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el organismo gubernamental boliviano encargado de supervisar el uso del suelo, incluidos los bosques.

La planta se ubicará en Ascención de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz (Bolivia), y reportará importantes beneficios colaterales a la población local y a las empresas rurales. Al transformar residuos que, de otro modo, se quemarían al aire libre, el proyecto contribuirá a reducir la contaminación atmosférica, mientras que el biocarbón resultante podrá utilizarse como enmienda del suelo en la agricultura local.

Una alianza para ampliar la producción de biocarbón de alta integridad

El establecimiento y la ampliación de sus operaciones de biocarbón son posibles gracias a una colaboración con Puro.earth, la plataforma líder en acreditación para la eliminación de dióxido de carbono mediante tecnologías de ingeniería (CDR); Cula, la plataforma líder en seguimiento, notificación y verificación (MRV) digitales; y BioFlux, consultora líder en proyectos de biocarbón, con el fin de contribuir a la ampliación de una de las instalaciones de biocarbón más grandes de Bolivia.

Esta colaboración permitirá a Empacar ampliar rápidamente sus operaciones de producción de biocarbón, aprovechando la infraestructura de nivel institucional de Puro.earth, basada en el rigor científico, la transparencia y la integridad. Los proyectos de biocarbón de Empacar se certificarán según el estándar Puro, y los créditos se emitirán en el Registro Puro tras superar todas las auditorías y verificaciones necesarias.

BioFlux colabora con Empacar desde la fase conceptual más temprana de CarbonX, actuando como codesarrollador del proyecto y asesor técnico principal. Aportando capacidad de desarrollo integral de proyectos en múltiples jurisdicciones, BioFlux ha guiado a CarbonX desde la evaluación de materias primas y la selección de tecnología hasta el diseño del emplazamiento, la coordinación de ingeniería y la preparación para la certificación Puro.Earth. BioFlux también lidera el desarrollo comercial en materia de créditos de remoción de carbono y biocarbón como producto agrícola físico, garantizando que el proyecto cumpla con los requisitos técnicos, medioambientales y de mercado necesarios para ampliar la remoción de carbono sostenible en toda América Latina.

Cula proporcionará la infraestructura digital que permite la supervisión, la elaboración de informes y la verificación automatizadas de las operaciones de biocarbón de Empacar. La plataforma de Cula se integra directamente con los sistemas de producción y los sensores in situ para recopilar automáticamente datos operativos sobre la manipulación de la materia prima, el procesamiento y el almacenamiento de carbono. Esta infraestructura de datos permite a Empacar ampliar la producción al tiempo que mantiene flujos de datos coherentes y auditables, necesarios para la certificación según el estándar Puro.

«Esta iniciativa marca un nuevo capítulo para Empacar», afirmó Carlos Limpias, director ejecutivo de Empacar. «A través de CarbonX, estamos transformando los residuos de biomasa industrial en una eliminación permanente de carbono, al tiempo que generamos oportunidades económicas para las comunidades rurales».

«Empacar aporta a este proyecto décadas de experiencia industrial y liderazgo empresarial», afirmó Oliver Erb, cofundador de Cula Technologies. «Ampliar la escala de la eliminación de carbono mediante biochar requiere operadores que comprendan los complejos sistemas industriales, así como una infraestructura de datos rigurosa que esté a la altura. Nos enorgullece ofrecer la plataforma que automatiza la recopilación de datos operativos de Empacar desde el primer día, garantizando que cada tonelada eliminada se registre de forma transparente y verificable».

«La ambición de Empacar es clara: convertirse en líder mundial en la eliminación de carbono mediante biocarbón. Con más de 50 años de experiencia en la gestión de residuos, Empacar demuestra la excelencia operativa y el dominio de la cadena de suministro necesarios para ampliar la eliminación de carbono mediante biocarbón en toda América Latina. BioFlux se enorgullece de asociarse con Empacar para convertir esta capacidad en una de las plataformas de eliminación de carbono mediante biocarbón más ambiciosas de la región», afirmó Julián Cortés, cofundador de BioFlux.

Jan Willem Bode, presidente de Puro.earth, añadió: «Para que este sector crezca se necesita algo más que tecnología: se requieren normas fiables, datos transparentes y una certificación creíble, así como empresas emprendedoras sólidas dispuestas a participar en este mercado. Nos complace enormemente apoyar a Empacar en la emisión de créditos de eliminación de carbono de alta integridad y en la conexión con compradores globales que buscan un impacto climático verificado».

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