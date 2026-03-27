Avenida Virgen de Cotoca: El nuevo epicentro comercial que atrae a inversores visionarios

Santa Cruz de la Sierra se expande con fuerza hacia el este, consolidando un corredor comercial donde la ubicación es el activo más valioso. El proyecto Monumental Este surge como la oportunidad clave para capitalizar el crecimiento económico de la zona con facilidades de pago únicas en el mercado.

El mapa económico de Santa Cruz está cambiando. La Avenida Virgen de Cotoca, principal vía de conexión con el polo exportador y las zonas de mayor crecimiento demográfico, se ha transformado en el escenario de una nueva dinámica de negocios. En este contexto, Monumental Este se posiciona como una reserva de valor estratégica para inversores y emprendedores que buscan un espacio propio en el corazón del movimiento comercial.

La ubicación como garantía de plusvalía

En el sector inmobiliario, la ubicación lo es todo. Monumental Este se sitúa sobre una de las arterias con mayor flujo vehicular y logístico de la ciudad. Este tránsito constante de personas y mercancías asegura una visibilidad comercial de alto impacto, convirtiendo cada espacio en una vitrina privilegiada para cualquier rubro.

La expansión urbana hacia el este ha generado una demanda insatisfecha de servicios. Invertir hoy en esta zona es adelantarse a la consolidación total de un sector que proyecta una de las plusvalías más altas de la región, asegurando un lugar en el corredor con mayor proyección de la capital cruceña.

Tu puesto propio a sola firma: El fin del alquiler

La mayor ventaja de Monumental Este es su accesibilidad. Entendiendo que el comerciante necesita agilidad, el proyecto ofrece un sistema de financiamiento directo a 5 años plazo sin las complicaciones de la banca tradicional. El acceso es inmediato: solo con la presentación del carnet de identidad, sin necesidad de garantes y con cuotas mensuales que permiten que el pago de su puesto propio sustituya definitivamente el gasto del alquiler.

Para quienes buscan la máxima rentabilidad, el proyecto ofrece una ventaja adicional: importantes descuentos por compras al contado. Esta flexibilidad permite que cualquier emprendedor pueda asegurar la propiedad del suelo, garantizando un patrimonio real y heredable para su familia.

Visión de futuro

Para el inversor visionario, el momento de actuar es ahora. La transformación de la zona este es una realidad imparable y, a medida que la infraestructura avanza, el valor de la tierra sigue en ascenso. Monumental Este representa el equilibrio perfecto entre una inversión accesible hoy y un activo de alto valor mañana.

¡Es momento de asegurar tu futuro comercial! Para recibir asesoramiento personalizado, puedes visitarnos en nuestra oficina central ubicada en la Av. Ana Barba s/n, esquina Pasillo Alto de la Alianza (diagonal al Estadio Tahuichi Aguilera), o directamente en nuestra Oficina Este sobre la Av. Virgen de Cotoca, a solo dos cuadras del 8vo anillo, al lado de la Universidad Ecológica. También puedes solicitar información detallada llamando o escribiendo al 71658675, seguir nuestras novedades en redes sociales como Centro de Compras Monumental o explorar el proyecto en nuestra web www.monumental.com.bo.

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