Ivo Kuljis y Red Uno destacan en la nueva edición del ranking MERCO

El empresario boliviano fue reconocido en la sexta posición del Top 10 de líderes con mejor reputación en el país. Red Uno también fue distinguida en la categoría de medios de comunicación.
25/05/2026 22:10
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El empresario boliviano Ivo Kuljis fue reconocido este lunes al ingresar al Top 10 de líderes con mejor reputación en Bolivia, ocupando el puesto número 6 en el ranking MERCO.
Durante la ceremonia, Kuljis agradeció la distinción y destacó el potencial del país para seguir creciendo en el ámbito empresarial.
“Bolivia tiene mucho potencial, pero hay que hacer las cosas bien y estos premios incentivan, porque Bolivia puede salir adelante”, afirmó tras recibir el reconocimiento.
En el mismo evento, Red Uno fue distinguido en la categoría de medios de comunicación, consolidándose como uno de los referentes del sector a nivel nacional.
El reconocimiento fue recibido por el gerente general, Joaquín Pereyra, junto al gerente comercial Juan Alberto Rojas, quienes participaron en representación de la empresa durante la premiación.
La entrega de reconocimientos se realizó en el marco de una nueva edición del ranking MERCO, que evalúa la reputación de líderes, empresas y sectores en más de 20 países mediante una metodología multistakeholder que integra la percepción de distintos actores del entorno empresarial.
El informe es auditado bajo estándares internacionales, lo que lo posiciona como uno de los rankings de reputación más rigurosos de la región.
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