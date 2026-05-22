Nibol presenta en Bolivia a Kaiyi, la nueva generación automotriz enfocada en diseño, tecnología y estilo de vida

Nibol, empresa con amplia trayectoria y representación de marcas internacionales como Nissan, Volvo, Mack, John Deere y Foton, presentó oficialmente en Bolivia a Kaiyi, la nueva marca automotriz que llega al país con una propuesta enfocada en diseño contemporáneo, tecnología y una experiencia de conducción pensada para una nueva generación de usuarios.

Inspirada en el concepto global “Keep Young, Keep Fun” (Mantente joven, mantente divertido), Kaiyi combina innovación, conectividad y un espíritu dinámico en una línea de SUVs desarrolladas para personas que buscan algo más que movilidad: vehículos con personalidad, estilo y tecnología integrada a su estilo de vida.

“Desde el inicio de nuestra expansión internacional en 2021, Kaiyi ha consolidado presencia en distintos mercados de Latinoamérica como Argentina, Chile, Perú, Panamá y Costa Rica, apostando por vehículos con una identidad moderna y altos estándares tecnológicos”, destacó Mr. Han Ren, General Manager de Kaiyi Internacional.

Con su llegada a Bolivia, Kaiyi inicia operaciones con una propuesta enfocada en el segmento SUV, uno de los de mayor crecimiento y proyección en el mercado nacional.

La marca asiática debuta con tres líneas de producto:

Kaiyi X3 y X3 Pro , SUVs compactas orientadas a un estilo de vida urbano, con diseño moderno, conectividad y una conducción ágil para el día a día. La X3 Pro incorpora un motor 1.5 turbo y transmisión CVT con simulación de 9 velocidades, ofreciendo una experiencia más dinámica y eficiente.

y , SUVs compactas orientadas a un estilo de vida urbano, con diseño moderno, conectividad y una conducción ágil para el día a día. La X3 Pro incorpora un motor 1.5 turbo y transmisión CVT con simulación de 9 velocidades, ofreciendo una experiencia más dinámica y eficiente. Kaiyi X7 , una SUV de mayores dimensiones y tres filas de asientos, diseñada para quienes buscan espacio, tecnología y confort en un formato moderno y versátil. Disponible en versiones 1.6 turbo y 2.0 turbo en su versión flagship.

, una SUV de mayores dimensiones y tres filas de asientos, diseñada para quienes buscan espacio, tecnología y confort en un formato moderno y versátil. Disponible en versiones 1.6 turbo y 2.0 turbo en su versión flagship. Kaiyi X7 Híbrido Enchufable, la propuesta electrificada de la marca, que combina eficiencia energética y autonomía extendida cercana a los 1.200 kilómetros, integrando tecnología híbrida con funcionalidad para el uso diario y viajes de larga distancia.

“La propuesta de Kaiyi busca conectar con un público que prioriza diseño, tecnología y funcionalidad, pero que también busca una marca con personalidad y una experiencia diferente”, señaló Luis Paz, gerente de división vehículos de Nibol.

Como parte de su estrategia de expansión, Kaiyi inicia operaciones en Santa Cruz de la Sierra y proyecta su crecimiento hacia La Paz, Cochabamba y Tarija, respaldada por la infraestructura comercial y de postventa de Nibol.

En Santa Cruz, la marca abre sus primeros puntos de atención en zonas estratégicas de la ciudad y en Montero, garantizando cercanía, servicio y respaldo para sus clientes.

1. Zona sur: 2do anillo, diagonal al Parque Urbano.

2. Zona este: 2do anillo, entre las avenidas Paraguá y Canal Cotoca.

3. Zona norte: 7mo anillo y avenida Cristo Redentor.

4. Montero: avenida Doble Vía Guabirá – Montero.

Asimismo, Nibol trabaja en alianzas con entidades financieras para ofrecer planes de financiamiento accesibles, facilitando el acceso a la marca para nuevos compradores.

“Como parte de esta visión de crecimiento, en diciembre inauguraremos el showroom principal de Kaiyi sobre una de las avenidas más importantes de Santa Cruz, una inversión significativa que refleja la proyección y el compromiso de Nibol con el desarrollo de la marca en Bolivia”, agregó Paz.

Previo a su lanzamiento oficial, Kaiyi realizó pruebas de manejo privadas en Bolivia para evaluar el desempeño de sus vehículos en distintas condiciones locales. Los resultados destacaron atributos como confort, desempeño, estabilidad y equipamiento tecnológico, reforzando la confianza de la marca en el mercado boliviano.

Los modelos Kaiyi estarán disponibles desde $us. 21.990, con 5 años de garantía extendida de fábrica y 3 años de mantenimientos incluidos, respaldados por la trayectoria y cobertura nacional de Nibol Ltda.

Una presentación alineada al ADN de la marca. – El lanzamiento oficial de Kaiyi se realizó en el salón Exhibición del hotel Los Tajibos, en una experiencia inmersiva que reunió a más de 400 invitados entre ejecutivos, influencers, empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación.

La noche fusionó tecnología, música, entretenimiento y una puesta en escena moderna diseñada para reflejar el espíritu joven y disruptivo de la marca. Corona, el artista urbano del momento encabezó el espectáculo principal con una presentación exclusiva que acompañó la revelación oficial de los vehículos ante el público boliviano.

La conducción del evento estuvo a cargo de la presentadora Yesenia Peredo, mientras que, Juliana Barrientos, Elu González y Ariane Torrico acompañaron la exhibición de los modelos, reforzando el concepto estético y vanguardista de Kaiyi.

Con este lanzamiento, Kaiyi inicia oficialmente su camino en Bolivia apostando por una nueva forma de entender la movilidad: más tecnológica, más conectada y alineada con el estilo de vida de las nuevas generaciones.

@nibol.kaiyi.bolivia #LolaPR

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