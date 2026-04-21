Durante su visita, Doukeris y Lisboa sostuvieron un encuentro con el Presidente del Estado, Rodrigo Paz, junto a ejecutivos regionales del grupo, en una conversación centrada en el rol que el sector cervecero y la inversión privada pueden desempeñar en el crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de la cadena de valor local.

Fundada en 1886, CBN es una de las empresas más emblemáticas de Bolivia y ha acompañado el desarrollo económico y social del país durante casi siglo y medio. Hoy la compañía es una socia destacada en el ecosistema global de AB InBev, manteniendo profundas raíces locales, con más de 2.000 accionistas bolivianos, una amplia red de producción y distribución en todo el territorio nacional y un portafolio de productos, entre cerveza y bebidas no alcohólicas que destacan por su calidad y continua innovación para adaptarse tanto a las tendencias globales como a la preferencia del consumidor boliviano.

140 años de CBN: Los líderes globales de AB InBev y Ambev ratifican su apuesta por Bolivia

Durante la visita, los ejecutivos destacaron el desempeño de CBN como parte de la red global de AB InBev y su contribución al ecosistema productivo boliviano a través de inversión, generación de empleo formal y una extensa cadena de valor que conecta proveedores, transportistas, comercios y miles de pequeños negocios en todo el país.

“Recibir al CEO de AB InBev y al CEO de Ambev en el año en que CBN cumple 140 años es un momento muy significativo para nuestra compañía y para Bolivia. Refleja la importancia del país dentro de la industria cervecera global y reconoce el trabajo de miles de bolivianos que forman parte de nuestra cadena de valor”, señaló José Andrés Abraham Handal, gerente general de CBN.

Por su parte, Michel Doukeris destacó la visión de largo plazo del grupo en Bolivia. “CBN es una compañía con profundas raíces locales y estándares globales. Nos sentimos orgullosos de su trayectoria y del papel que desempeña en el grupo AB InBev. Vemos oportunidades para seguir desarrollando el mercado local, contribuyendo así al desarrollo económico del país junto a nuestros socios, clientes y comunidades”, afirmó. En la misma línea, Carlos Lisboa, CEO de Ambev, resaltó la solidez del equipo boliviano y el rol estratégico que CBN cumple dentro del perímetro regional de Sudamérica.

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A lo largo de las décadas, CBN ha construido una sólida reputación como una de las empresas más relevantes del ecosistema productivo boliviano, reconocida por la calidad e innovación de sus productos, su compromiso con la sostenibilidad y su aporte permanente a la economía nacional mediante empleo, inversión y generación de ingresos fiscales.

La cerveza, principal categoría de la compañía, es una bebida local y natural que está profundamente vinculada a la cultura y a la vida social de los bolivianos, formando parte de sus celebraciones, tradiciones y sobre todo momentos de encuentro, siempre promoviendo el consumo responsable.

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