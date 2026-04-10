La apuesta estratégica que propone la Sociedad de Evolución Empresarial Responsable - SEER, una iniciativa de Big Brands

En Bolivia, una nueva forma de entender el liderazgo empresarial está tomando fuerza. Se trata de la propuesta de la Sociedad de Evolución Empresarial Responsable - SEER, una iniciativa de Big Brands, que reunió a líderes de distintos sectores en la clausura de la Versión 20 de su programa.

El enfoque del programa gira en torno al desarrollo del Mindset Reputacional, una mirada que plantea que el verdadero liderazgo no se construye desde el discurso, sino desde la coherencia entre decisiones, relaciones y acciones sostenidas en el tiempo. En este contexto, la confianza emerge como el valor central.

Más de 200 líderes empresariales ya forman parte de este ecosistema que promueve una evolución del pensamiento en el ámbito corporativo, con el respaldo de empresas como YANBAL, PIL e IMCRUZ, que comparten la convicción de que formar líderes desde esta mirada es una inversión directa en sostenibilidad empresarial.

Durante la Cena de Clausura, tres referentes del ecosistema empresarial aportaron perspectivas complementarias sobre el liderazgo actual.

Patricio Hinojosa, Gerente General de Aseguradora Fortaleza, dio la bienvenida a los nuevos miembros en representación de la comunidad SEER.

Michelle Noriega, Gerente General de Imcruz, destacó la evolución personal como base del liderazgo organizacional, enfatizando la importancia de la introspección como punto de partida.

Por su parte, Carlos Krutzfeldt, Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), aportó una visión institucional sobre el rol del empresariado en la sociedad, destacando iniciativas como “Salva tu Pupitre”.

El mensaje fue claro: hoy, el liderazgo empresarial también implica asumir un rol activo en la construcción de una sociedad más consciente y equitativa.

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