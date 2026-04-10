Conozca las cotizaciones de compra y venta del dólar paralelo este viernes 10 de abril

El dólar en el mercado paralelo de Bolivia registró este viernes 10 de abril una ligera variación, según datos de plataformas digitales que monitorean la cotización fuera del sistema financiero oficial.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa se ubica en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,27 para la venta, lo que refleja un ajuste al alza respecto a la jornada anterior.

El jueves, ese mismo sitio reportaba valores de Bs 9,29 para la compra y Bs 9,25 para la venta, evidenciando una subida en ambas referencias.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, también muestra variaciones en la cotización.

Según esta plataforma, el dólar paralelo se sitúa en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

En su último registro del jueves, el sitio señalaba Bs 9,32 para la compra y Bs 9,29 para la venta, lo que representa un leve descenso en ambas cifras.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que realizan transacciones en dólares.

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