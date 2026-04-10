Senado de Bolivia rinde homenaje a la OEI por su aporte al desarrollo educativo y social

La Cámara de Senadores de Bolivia hizo este jueves un homenaje a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) por su contribución al desarrollo de estas áreas en el país andino, en coincidencia con la visita del secretario general del organismo, el español Mariano Jabonero.

El presidente de la Cámara alta, Diego Ávila, y la senadora de la fuerza opositora Libre Wanda Medrano entregaron el "homenaje camaral" a Jabonero, en un acto en el Legislativo boliviano al que también asistieron el embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas, y la directora de la OEI en el país, Yovanna Soria Galvarro.

Medrano, promotora del homenaje, destacó el rol de la OEI como un organismo promotor de la cooperación entre países iberoamericanos y el impacto de sus programas en áreas como la educación intercultural bilingüe, formación técnica, primera infancia y el uso de tecnologías de la información, según un comunicado de prensa del Senado.

La senadora también resaltó que las iniciativas de la OEI han contribuido al fortalecimiento de políticas públicas, la mejora de la calidad educativa y la promoción de la identidad cultural en Bolivia, de forma coordinada con el Estado.

Según la Cámara de Senadores, el reconocimiento también tuvo en cuenta una distinción internacional recibida por Jabonero, quien en marzo pasado fue galardonado con el premio 'Ana Frank' por su compromiso con los derechos humanos a través de la educación, la ciencia y la cultura, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.

En su visita a Bolivia, el secretario de la OEI ha sostenido reuniones con autoridades como el canciller, Fernando Aramayo, y la ministra de Educación, Beatriz García.

La OEI destaca en un comunicado que la visita de Jabonero es parte "de una agenda institucional que busca fortalecer las alianzas con el Estado boliviano" y reafirma su compromiso "con una educación inclusiva, equitativa y de calidad, como base para el desarrollo sostenible y la construcción de sociedades más justas".

Mira la programación en Red Uno Play