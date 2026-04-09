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Economía

ASFI fija nuevas tarifas para transacciones y giros al exterior

La medida busca evitar cobros arbitrarios y garantizar mayor transparencia en el sistema financiero.

Juan Marcelo Gonzáles

09/04/2026 19:59

Foto: Billetes de dóalres
La Paz

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La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) anunció la actualización de tarifas para transacciones y giros al exterior, con el objetivo de fortalecer el control sobre los cobros aplicados por las entidades financieras a los usuarios.

Control en el uso de tarjetas

Según la normativa, todas las transacciones realizadas con tarjetas en el exterior deberán aplicarse únicamente al valor referencial de venta del dólar estadounidense, publicado diariamente por el Banco Central de Bolivia.

Esta disposición busca evitar cobros indebidos o arbitrarios a los consumidores financieros.

Nuevas tarifas para giros

En el caso de transferencias y giros al exterior, la ASFI estableció bandas tarifarias:

  • Para montos de hasta 1.000 dólares, el usuario pagará solo el costo del corresponsal internacional.
  • Para montos mayores, se aplicará una comisión de entre 5% y 10%.

Asimismo, las transferencias en otras monedas extranjeras por encima de los 1.000 dólares podrán tener comisiones de hasta el 20%.

Casos especiales

Para servicios de salud y educación, se fijó una comisión del 3% en transferencias en efectivo, buscando facilitar el acceso a estos servicios esenciales.

Servicios gratuitos se mantienen

Pese a estos ajustes, la ASFI ratificó que varios servicios financieros básicos continuarán siendo gratuitos, entre ellos:

  • Emisión y renovación de tarjetas de débito
  • Provisión de tokens digitales
  • Bloqueo de tarjetas
  • Extractos de cuenta digitales
  • Supervisión y sanciones

La entidad informó que todas las entidades financieras fueron notificadas para el cumplimiento inmediato de la norma.

Además, advirtió que el incumplimiento o la falta de transparencia será sancionado conforme a la Ley de Servicios Financieros.

Objetivo

Con esta actualización, la ASFI busca proteger a los consumidores financieros, garantizar mayor transparencia y adecuar el sistema a los lineamientos del Banco Central de Bolivia.

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