“Me quisieron callar, pero solo me fortalecieron”: Tiktoker asegura que seguirá creando contenido

Juan Carlos Villafuerte, el tiktoker que fue aprehendido tras una denuncia por el delito de “difusión de información falsa”, aseguró en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que, lejos de amedrentarlo, la experiencia lo fortaleció. Además, afirmó que continuará publicando contenido educativo para orientar a la población sobre cómo cuidar sus ahorros.

“Aquí hubo una mano negra. Las personas que me hicieron esto me fortalecieron. Bastantes personas me apoyaron y no puedo decepcionarlas. Tengo que seguir con mi rol de ciudadano. Si bien me dedico a prestar servicios digitales al exterior, tengo tiempo libre para fiscalizar como ciudadano. Ojalá no pase algo peor, pero voy a continuar”, afirmó Villafuerte.

Según su testimonio, la experiencia, que calificó de ilegal y contraria a la libertad de expresión, no hizo más que reafirmar su compromiso. Aseguró que incluso, mientras estaba detenido, enseñó a los policías cómo cuidar sus ahorros.

“Lo sufrí bastante. Lo que más me carcomía era el tiempo porque no sabía lo que estaba pasando afuera. Me estresaba saber que hay personas con orden de aprehensión que no se ejecutan y yo, un joven que enseña gratuitamente, estaba detenido. Incluso los policías me preguntaban cómo proteger sus ahorros, y desde la celda les enseñaba. Anoche me distraje explicándoles”, relató.

Su defensa anuncia acciones legales

El abogado de Villafuerte, Andrés Richter, informó que presentarán acciones legales contra funcionarios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que habrían impulsado la aprehensión, a pesar de que,según indicó, existía un rechazo previo a esa orden.

“Vamos a iniciar procesos contra los funcionarios que actuaron de forma irregular. Logramos su libertad, pero este hecho no puede quedar impune”, expresó.

