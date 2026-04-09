El ministro de Economía, Espinoza, se pronunció sobre el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB), que plantea un incremento salarial del 20%, asegurando que esta propuesta no es viable en el contexto actual.

“No es viable (…) esta discusión no debe ser solamente salarial”, afirmó la autoridad.

Llamado al diálogo

El ministro indicó que el Gobierno se encuentra elaborando una respuesta al pliego, que estará enfocada en abrir un espacio de diálogo con los trabajadores.

En ese sentido, señaló que el debate debe ir más allá del salario e incluir otros aspectos estructurales de la economía.

Prioridad: estabilidad laboral

Espinoza enfatizó que, más que un incremento elevado, la principal preocupación actual debe centrarse en la estabilidad laboral y la calidad del empleo.

“La gran mayoría de las personas hoy está preocupada por la estabilidad laboral”, sostuvo.

Contexto económico

La autoridad explicó que el país atraviesa un proceso de recuperación económica, tras un escenario complejo heredado, por lo que las decisiones deben ser sostenibles.

En ese marco, aseguró que el Gobierno viene aplicando medidas que ya muestran resultados, como la estabilidad del tipo de cambio, la reactivación de transacciones financieras y la mejora en algunos indicadores económicos.

Trabajo conjunto

El ministro reiteró que el Ejecutivo busca construir soluciones en conjunto con los sectores sociales, empresariales y productivos, bajo un esquema de diálogo amplio.

Además, señaló que este proceso también debe incluir a sectores como el gremialismo y el cuentapropismo, que representan una parte importante de la economía nacional.

Diálogo

El inicio del diálogo con la COB será anunciado en los próximos días, donde se presentarán los argumentos técnicos del Gobierno frente a la demanda salarial.

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