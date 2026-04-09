Aprehenden a cuatro exfuncionarios de Aduana por presunto sobreprecio en compra de escáner

Cuatro exfuncionarios de la Aduana Nacional fueron aprehendidos en las últimas horas, acusados de presuntas irregularidades en la compra de un escáner con sobreprecio, en el marco de un proceso investigativo en curso.

Operativo y aprehensiones

De acuerdo con la información oficial, se trata de dos hombres y dos mujeres que desempeñaron funciones en la institución durante las gestiones 2024 y 2025.

Las autoridades señalaron que la aprehensión se produjo tras identificar indicios de irregularidades en el proceso de adquisición del equipo.

Compra bajo investigación

Según las investigaciones preliminares, el escáner fue adquirido por un monto aproximado de 25 millones de bolivianos, pese a que existirían propuestas de menor costo durante el proceso de licitación.

Además, se investiga un posible favorecimiento a una empresa específica en la adjudicación del contrato.

Delitos investigados

El caso se investiga por presuntos delitos de:

Incumplimiento de deberes

Conducta antieconómica

Las autoridades no descartan que en las próximas horas se produzcan nuevas aprehensiones relacionadas con este proceso.

Situación de los implicados

Actualmente, los cuatro exfuncionarios permanecen en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de su imputación formal.

Entre los aprehendidos también se encuentra una exdirectora jurídica de la Aduana, quien deberá prestar declaración ante las autoridades.

Defensa rechaza acusaciones

Por su parte, la defensa de uno de los implicados aseguró que su cliente no tuvo participación directa en la decisión de compra, indicando que solo formaba parte de una comisión encargada de verificar el funcionamiento del equipo.

“El escáner llegó en óptimas condiciones y mi defendido no tiene responsabilidad en el presunto daño económico”, sostuvo.

Investigación en curso

El caso continúa en etapa investigativa, mientras las autoridades buscan determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que se realizó la adquisición del equipo.

El proceso ha generado expectativa ante la posibilidad de que se amplíen las investigaciones a otros funcionarios vinculados.

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