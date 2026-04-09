Sector salud cumple segundo día de paro y afecta atención a pacientes en Santa Cruz

Este jueves, trabajadores y profesionales en salud cumplen medidas de presión que afectan la atención en diferentes hospitales del departamento de Santa Cruz.

En el Hospital de Niños se evidenció la suspensión de consultas externas debido al paro departamental de 72 horas impulsado por profesionales, que ya se encuentra en su segundo día, mientras que el personal de salud acata un paro nacional de 24 horas.

Las principales demandas del sector son el pago incompleto del salario correspondiente a febrero, así como el adeudo total del mes de marzo. Según denunciaron, estos retrasos vienen generando malestar desde hace varios meses, sin que hasta la fecha se haya dado una solución efectiva.

La medida ha provocado perjuicios directos a los pacientes. Padres de familia que acudieron con sus hijos a consultas programadas se vieron obligados a retirarse sin recibir atención.

“Ya sabía, ya estamos acostumbrados… pero igual afecta porque uno viene con cita y no hay atención”, expresó un padre que llegó al hospital para una consulta odontológica de su hijo.

En el lugar se colocaron comunicados informando sobre la suspensión de servicios, lo que sorprendió a algunos usuarios. Mientras tanto, las áreas de emergencias y laboratorios continúan operando con personal reforzado para atender casos prioritarios.

Se prevé que en las próximas horas el sector salud amplíe información sobre sus demandas y no se descartan nuevas medidas si no se atienden sus exigencias.

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