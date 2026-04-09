Cainco El Alto plantea diálogo tripartito ante pedido de incremento salarial

La presidenta de Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo Cainco El Alto, María Cristina Soto, se pronunció sobre el pliego petitorio presentado por la Central Obrera Boliviana (COB), que solicita un incremento salarial del 20%, señalando que cualquier discusión debe enmarcarse en estándares internacionales.

Propuesta de diálogo

Soto destacó la necesidad de establecer una mesa de diálogo tripartita, que incluya al Estado, los empleadores y los trabajadores, como mecanismo para abordar el tema salarial.

“Se deben cumplir las regulaciones internacionales que el país tiene como compromiso”, afirmó.

Enfoque de la OIT

La representante empresarial explicó que este planteamiento responde a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve el tripartismo como base para la toma de decisiones laborales.

“De acuerdo a la OIT, el diálogo debe ser tripartito: Estado, empleador y trabajador”, enfatizó.

Debate salarial

Desde Cainco El Alto consideran que este espacio permitiría analizar de manera técnica y consensuada una posible nueva base salarial o incremento, en un contexto marcado por la propuesta del 20% planteada por la COB.

Pliego petitorio

El pronunciamiento se da en medio del debate nacional por el pliego petitorio de la COB, que incluye demandas de incremento salarial y otras medidas laborales.

El sector empresarial insiste en que el diálogo es clave para alcanzar acuerdos sostenibles que no afecten la estabilidad económica.

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