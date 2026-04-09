Bono PEPE se amplió: Esto es todo lo que debe saber con el nuevo cronograma

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentó el cronograma detallado para el Plazo Extraordinario del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). Esta medida busca que todos aquellos beneficiarios que no lograron retirar el bono en las fechas iniciales puedan acceder a los recursos de manera ágil y sin complicaciones.

Según la información proporcionada por el Ministerio, el proceso de pago se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

Fechas y Modalidad de Cobro

El nuevo calendario establece un periodo de 47 días para que la población rezagada acuda a las entidades bancarias:

Inicio del pago: 4 de mayo de 2026.

Finalización del plazo: 19 de junio de 2026.

Monto a cobrar: Se entregará el total acumulado de Bs 450 en una sola transacción.

Sin restricciones por fecha de nacimiento

A diferencia de las etapas previas donde se segmentaba la atención según la fecha de nacimiento, este plazo extraordinario se habilitará sin dichas restricciones. Esto permitirá que cualquier beneficiario habilitado pueda acudir al banco el día que le sea más conveniente dentro del rango establecido.

Requisitos y Puntos de Atención

Para hacer efectivo el cobro, el beneficiario solo debe cumplir con dos condiciones básicas:

Documentación: Presentar el Carnet de Identidad vigente (original). Carnet de sufragio de las elecciones subnacionales. Lugar: El cobro puede realizarse en cualquier entidad financiera autorizada a nivel nacional.

"Este plazo extraordinario permite que ningún beneficiario quede fuera. ¡No dejes pasar esta última oportunidad!", destaca el comunicado oficial del programa, subrayando que esta será la instancia final para regularizar los pagos pendientes del "refuerzo para la familia boliviana".

Se recomienda a la población evitar las aglomeraciones durante los primeros días de mayo y aprovechar la amplitud del cronograma, que se extiende hasta casi finales de junio, para realizar el trámite con tranquilidad.

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