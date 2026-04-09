Atención, ¿estás observado en el bono PEPE?, esto explicó la Gestora

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se pronunció para dar respuesta a quienes encuentran trabas en el cobro del Bono PEPE. Indicó que el proceso de habilitación se mantiene activo y constante para asegurar que cada ciudadano reciba el beneficio como corresponde.

Razones de la observación en el sistema

Las observaciones actuales responden a un protocolo estricto de validación de datos con las fuentes primarias de información oficial.

La institución enfatiza que no es necesario que los beneficiarios acudan de forma reiterada a las oficinas físicas para resolver estos estados. Asimismo, indicó que se están agilizando los tiempos de respuesta interna para que las habilitaciones se reflejen en el sistema bancario a la brevedad posible.

Canales de atención y soporte

Si un ciudadano requiere asistencia personalizada sobre su caso particular, la entidad ha dispuesto una línea de contacto directa y gratuita. El número 800101070 está habilitado para recibir reportes y brindar guía técnica sobre el estado de cada bono pendiente.

Detalles del Plazo Extraordinario

El Ministerio de Economía ha estructurado un calendario flexible para que ningún beneficiario habilitado se quede sin sus recursos económicos. Este periodo especial permite una mayor fluidez en las entidades financieras al eliminar las restricciones por fecha de nacimiento.

Periodo de cobro: Desde el 4 de mayo hasta el 19 de junio de 2026.

Desde el 4 de mayo hasta el 19 de junio de 2026. Monto total: Un pago único y acumulado de Bs 450 por beneficiario.

Un pago único y acumulado de Bs 450 por beneficiario. Duración del trámite: Los ciudadanos cuentan con 47 días calendario para realizar la gestión.

Requisitos obligatorios para el banco

Para hacer efectivo el retiro del dinero, los interesados deben portar documentos originales y vigentes que acrediten su identidad y civismo. El cumplimiento de estas condiciones es indispensable para que el cajero bancario proceda con el desembolso del efectivo.

Cédula de Identidad: Debe presentarse el documento original y estar vigente al momento del cobro. Carnet de Sufragio: Es obligatorio presentar el certificado de las últimas elecciones subnacionales. Puntos de atención: El trámite se puede realizar en cualquier entidad financiera autorizada en todo el territorio nacional.

Se recomienda a la población evitar las aglomeraciones innecesarias durante la primera semana de mayo para prevenir focos de contagio o esperas prolongadas. La amplitud del cronograma hasta finales de junio permite que el proceso se realice con total tranquilidad y orden.

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