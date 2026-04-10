Salud cuestiona paro de 24 horas y convoca al diálogo para evitar nuevas medidas

El viceministro de Gestión Hospitalaria, José Luis Ríos, cuestionó el paro de 24 horas acatado por trabajadores en salud y alertó que esta medida afecta directamente a los pacientes, en medio de una posible escalada de protestas.

Paro “forzado”, según el Gobierno

La autoridad señaló que el Ministerio fue sorprendido por la medida y denunció que el paro habría sido impulsado mediante presiones internas.

“Ha sido un paro forzado con medidas coercitivas (…) que lamentablemente han derivado en la suspensión de actividades”, afirmó.

Demandas fuera de competencia

Ríos aclaró que una de las principales demandas, relacionada con el bono de vacunación, no es competencia directa del Ministerio de Salud.

No obstante, aseguró que se realizaron gestiones con instancias nacionales y gobernaciones para viabilizar el pago.

Reincorporaciones y observaciones

El viceministro informó que se avanzó en la reincorporación de personal desvinculado, aunque señaló que existen cinco casos en los que se justificó su retiro de la función pública.

Diálogo abierto

Desde el Ministerio reiteraron que el diálogo continúa abierto, destacando que durante los últimos meses se sostuvieron reuniones semanales con representantes del sector.

“Las puertas están abiertas (…) el diálogo es la mejor forma de solucionar los conflictos”, enfatizó.

Advertencia por descuentos

Ante la posibilidad de nuevas medidas, como un paro de 48 horas anunciado por los trabajadores, Ríos advirtió que se aplicarán sanciones conforme a la normativa vigente.

“Aquellos que no cumplan con la ley laboral deberán someterse a las disposiciones correspondientes”, indicó.

Contexto sanitario

La autoridad también recordó que el paro se produce en un contexto de alerta epidemiológica, lo que agrava el impacto de la suspensión de servicios en el sistema de salud.

El Gobierno insiste en retomar el diálogo para evitar nuevas medidas de presión y garantizar la atención a la población.

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