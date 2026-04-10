Bolivia recibe pedido de Colombia para extraditar a supuesto líder de grupo criminal

Bolivia recibió un pedido de Colombia para la extradición de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya, presunto líder del grupo criminal colombiano Los Espartanos, quien fue detenido el martes junto a otras diez personas de esa nacionalidad y dos bolivianos en la región oriental de Santa Cruz.

El director de Interpol Bolivia, Rigoberto Pompeo, dijo al canal estatal Bolivia TV que las autoridades colombianas "a través de un comunicado oficial" solicitaron la "detención preventiva con fines de extradición" de Mapaya al tener "cuentas pendientes por varios delitos".

“Hemos tenido conocimiento de que ellos (en Colombia) van a realizar todos los trámites a través de los canales diplomáticos”, agregó Pompeo.

La Policía de Bolivia detuvo el lunes en la ciudad de Santa Cruz a trece personas, once colombianos y dos bolivianos, tras un enfrentamiento a tiros que terminó sin víctimas.

Los detenidos supuestamente integran el grupo delictivo colombiano Los Espartanos y, según indicaron las autoridades bolivianas, tenían en su poder tres armas de fuego durante la operación policial.

El miércoles, un juez cautelar ordenó la detención preventiva de diez colombianos en cárceles de Santa Cruz, Oruro y La Paz. Mapaya fue enviado a un penal en la región andina de Potosí.

La Fiscalía de Bolivia presentó cargos contra los acusados por los supuestos delitos de organización criminal y tráfico y portación ilícita de armas.

En Bolivia se inició una investigación para establecer si los detenidos tienen relación con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue detenido el pasado 13 de marzo en Santa Cruz y entregado a las autoridades de Estados Unidos.

En Buenaventura, el principal puerto de Colombia en el Pacífico, operan varios grupos armados en la parte urbana, como Los Espartanos.

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