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Economía

Lotería Nacional sortea Bs 300 mil este 30 de abril: ¿cómo comprar tu billete oficial?

El sorteo de aniversario incluye premios con salida forzosa y un costo accesible, además de la opción de compra en línea para todo el país.

Red Uno de Bolivia

10/04/2026 6:48

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La Lotería Nacional de Bolivia realizará este 30 de abril un nuevo sorteo con un premio mayor de Bs 300.000, en el marco de sus 98 años de funcionamiento y con una modalidad de compra que ahora incluye canales digitales.

El billete oficial tiene un costo de Bs 30 y puede adquirirse tanto de forma presencial como en línea, a través de la plataforma habilitada por la entidad estatal.

Cómo comprar el billete

Para la compra digital, los usuarios deben ingresar al sitio tienda.lonabol.gob.bo, donde se solicita un registro con datos personales. Luego, se puede elegir el número del billete y completar el pago en línea.

Una vez finalizado el proceso, el sistema emite el billete correspondiente, permitiendo participar en el sorteo sin necesidad de acudir a un punto físico.

También se mantiene la venta tradicional mediante promotores autorizados en distintos puntos del país.

Detalles del sorteo

El evento contempla, además del premio principal, otros montos de Bs 30.000, Bs 15.000 y Bs 10.000, todos con salida forzosa.

El sorteo se llevará a cabo en el Salón Dorado del edificio de la Lotería Nacional, como parte de las actividades conmemorativas de la institución.

Apoyo social

La Lotería Nacional destina los recursos generados a programas de beneficencia y salud, apoyando a personas en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de insumos, herramientas y cobertura de gastos médicos.

Con la implementación de la venta en línea, la entidad busca ampliar su alcance y facilitar el acceso de la población a este tipo de iniciativas.

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