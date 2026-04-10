Pronostican tormentas eléctricas y lluvias aisladas en varias regiones de Bolivia para este viernes

En todo el país se prevé una jornada nubosa y con precipitaciones aisladas en las distintas regiones, acompañada de algunas tormentas eléctricas.
10/04/2026 7:08
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 10 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país habrá de nubes y probabilidad de lluvias el regiones aisladas durante el desarrollo de la jornada.
La Paz tendrá lluvias, con temperaturas que estarán entre 8°C y 18°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 2°C y máxima de 14°C.
Oruro tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 3°C y 23°C.
Potosí presentará una jornada nubosa y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 23°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada con tormentas eléctricas y nubes.
Cochabamba tendrá una jornada de tormentas eléctricas y temperaturas entre 13°C y 29°C, y con baja probabilidad de lluvias.
Sucre tendrá una jornada nubosa, alcanzando valores entre 12°C y 23°C y sin probabilidad de lluvias.
Tarija tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 10°C a los 24°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada nubosa y con baja probabilidad de lluvias.
Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, con temperaturas entre 19°C y 27°C y sin probabilidad de lluvias.
Trinidad prevé una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias, con una mínima de 22°C y una máxima de 28°C.
Cobija tendrá una jornada con precipitaciones en la región con temperaturas entre 23°C y 33°C.
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