Ante denuncias de fraude: TED Santa Cruz defiende transparencia del cómputo oficial

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz emitió un comunicado oficial aclarando y garantizando la legitimidad de las Elecciones Subnacionales realizadas el pasado 22 de marzo. La institución aseguró que el cómputo final refleja fielmente la voluntad soberana de la ciudadanía expresada en las urnas.

Las autoridades enfatizaron que todo el proceso se desarrolló bajo estrictos estándares de transparencia institucional. En este sentido, recordaron que las actas electorales son de acceso público y pueden ser verificadas por cualquier ciudadano en los canales oficiales.

Claridad sobre inhabilitaciones

El organismo desmintió categóricamente las acusaciones de manipulación en la inhabilitación de candidaturas que circularon en los últimos días. Según el informe oficial, el rechazo a ciertas sustituciones se debió exclusivamente a que fueron presentadas fuera de los plazos del Calendario Electoral.

Respecto a las quejas presentadas por diversos sectores, el TED confirmó que todas las denuncias recibidas fueron procesadas conforme a la normativa vigente. Asimismo, se instó a las personas que se sientan afectadas a canalizar sus reclamos a través de las instancias legales correspondientes.

El Órgano Electoral Plurinacional reafirmó su compromiso con la legalidad y el respeto absoluto a los resultados democráticos.

Imagen: Facebook TED Santa Cruz.

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