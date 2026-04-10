Esteban Garnica cierra la noche con la mejor presentación de la gala

El cierre de la gala de este jueves en La Gran Batalla – Duelo de Voces estuvo a cargo del cochabambino Esteban Garnica, quien subió al escenario con una propuesta cargada de energía y estilo propio.

El participante, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, interpretó Si me tomo una cerveza de Migrantes, apostando por una versión retro pop inspirada en los años 80, que logró destacar desde el inicio.

Evaluación del jurado

El primero en comentar fue Marco Veizaga, quien reconoció algunas desafinaciones, pero resaltó la actitud escénica:

“Te adueñas del escenario, eso es fundamental para un artista”.

Por su parte, Diego Ríos señaló que el inicio de la presentación mostró inseguridad, aunque consideró la propuesta aceptable:

“Hasta la mitad de la canción te noté medio inseguro”.

En contraste, Alenir Echeverría fue más positiva y destacó la evolución del participante:

“Hoy cantaste mucho mejor, más allá de los problemas de respiración”.

Finalmente, Tito Larenti valoró el concepto de la reversión musical y coincidió en que fue una de las mejores presentaciones de la noche:

“Muy bien chicos, trajeron una buena versión de esta canción”.

Puntuación final

Tras la evaluación del jurado, Esteban Garnica obtuvo un puntaje de 6.0, una calificación considerada sólida dentro de la competencia y que lo deja en una posición cómoda.

Con energía, estilo y una propuesta diferente, Esteban cerró la noche dejando una fuerte impresión… y el listón alto para la siguiente gala.

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