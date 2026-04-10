Inicio explosivo: Enrique Cuellar marca el ritmo de la noche con su presentación

La noche de este jueves arrancó con energía en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y el encargado de abrir el escenario fue Enrique Cuellar, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda.

El participante interpretó Corazón de Maluma, apostando por una versión pop urbano que logró captar la atención del jurado y marcar el tono de la gala.

Evaluación del jurado

El primero en opinar fue Diego Ríos, quien calificó la presentación como “espectacular”, destacando la impostación de la voz y el dominio escénico.

“Estoy sorprendido… hoy lograste apoderarte de la canción, sacar tus propios colores. Me encantó”, expresó.

Por su parte, Alenir Echeverría resaltó una notable mejora en la interpretación:

“Impactada… hoy tuviste una buena dicción, entendimos la letra y eso es fundamental. Me ha gustado mucho este estilo”.

En tanto, Tito Larenti valoró el trabajo del equipo y la búsqueda de identidad artística, aunque señaló aspectos a pulir:

“Estás encontrando un estilo nuevo, eso es muy bueno. Me gusta el lado urbano romántico, pero hay que cuidar algunos quiebres vocales”.

Finalmente, Marco Veizaga destacó la evolución integral del participante:

“Me gustó el ambiente que generaron, la voz ya se siente más tuya. Hay detalles de afinación, pero van por buen camino”.

Puntuación y resultado

Tras la evaluación, Enrique Cuellar obtuvo una calificación de 5.7, un puntaje que, por el momento, lo mantiene alejado de la zona de riesgo.

Con una apuesta arriesgada y una identidad cada vez más definida, Enrique dio el primer paso de la noche… y dejó claro que viene a pelear fuerte en la competencia.

Revive este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play