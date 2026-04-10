Hallan a menor desaparecida que dio a luz en El Alto: familia pide justicia

Una adolescente de 13 años, que había sido reportada como desaparecida desde el mes de julio del año pasado, fue encontrada en las últimas horas en la ciudad de El Alto, en un hecho que ahora es investigado por las autoridades.

Según la información preliminar, la menor no había tenido contacto con su familia durante varios meses, lo que generó preocupación y búsqueda por parte de sus allegados.

Fue trasladada tras dar a luz

De acuerdo con el reporte, la adolescente fue trasladada en un taxi hasta el Hospital Los Andes, luego de haber dado a luz en un trabajo de parto extrainstitucional.

El caso generó alarma debido a las circunstancias en las que se produjo el nacimiento, lo que activó la intervención de la Policía.

Madre denuncia falta de información

La madre de la menor señaló que llevaba más de seis meses sin tener noticias de su hija y que desconocía su paradero.

“Como toda madre, siempre pido justicia y que me ayuden a encontrar a esa persona con la que se ha ido mi hija”, manifestó, exigiendo que se investigue lo ocurrido.

Familiares viajarán para presentar denuncia

Se informó que los familiares de la adolescente llegarán en las próximas horas a la ciudad de La Paz con el objetivo de formalizar una denuncia contra el o los presuntos responsables.

Las autoridades ya tomaron conocimiento del caso y se espera que en las siguientes horas se amplíe la información sobre las circunstancias de la desaparición y el estado de salud de la menor y del recién nacido.

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