Resultados de pericias a aeronaves vinculadas a Marset se conocerán el lunes

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que el Ministerio Público ya cuenta con los resultados de las pericias de microaspirado realizadas a 11 avionetas vinculadas al caso de Sebastián Marset, los cuales serán dados a conocer este lunes 13 de abril a las 10:00 de la mañana.

La autoridad explicó que estos estudios fueron ejecutados por personal especializado, con el objetivo de determinar la presencia de micropartículas relacionadas con sustancias controladas en las aeronaves secuestradas.

“Ya se ha entregado el dictamen pericial ante el Ministerio Público, y en base a los principios de transparencia, legalidad y objetividad, se ha convocado a una audiencia para la apertura de sobres lacrados”, señaló Zeballos.

Las pericias se realizaron tras la aprehensión de Marset, el pasado 13 de marzo, lo que permitió el ingreso a dos aeródromos ubicados en el municipio de Guarayos: El Coloradillo y Casa Grande, donde se incautaron varias aeronaves presuntamente vinculadas a actividades ilícitas.

Según el informe fiscal, se ha verificado además que al menos seis de estas avionetas, pese a contar con matrícula, no registran planes de vuelo desde la gestión 2025 hasta la fecha, lo que refuerza las sospechas dentro de la investigación.

La audiencia del lunes contará con la presencia de la Comisión de Fiscales y las partes involucradas, quienes verificarán el contenido de los sobres periciales en un acto público, como parte del proceso investigativo.

Mira la programación en Red Uno Play