Anapo respalda la Ley 157 y destaca acceso a financiamiento para productores

El gerente general de la Anapo, Jaime Hernández, se pronunció sobre la promulgación de la Ley 157, resaltando su impacto positivo en el acceso a financiamiento para el sector productivo.

Hernández afirmó que la norma, que establece la conversión de la pequeña propiedad a mediana, permitirá que un importante segmento de productores pueda acceder a créditos bancarios, utilizando sus tierras como garantía.

“Nos parece importante que el Gobierno haya promulgado esta ley porque va a permitir que productores que estaban restringidos puedan acceder al crédito”, sostuvo.

El ejecutivo explicó que esta medida contribuirá a generar la liquidez necesaria para la compra de insumos, lo que facilitará la continuidad de la producción agrícola y el abastecimiento de alimentos en el país.

“El hecho de que los productores puedan contar con liquidez facilita y garantiza que puedan adquirir los insumos que requieren para seguir desarrollando su actividad productiva”, añadió.

Finalmente, Hernández indicó que Anapo estará pendiente de la reglamentación de la ley, esperando que el proceso sea ágil, sencillo y de bajo costo, para que los pequeños productores puedan beneficiarse plenamente y utilizar sus propiedades como garantía para acceder al financiamiento.

Mira la programación en Red Uno Play