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Comité Pro Santa Cruz arremete contra el alcalde por el caso Mutualista

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, cuestionó la decisión de la Alcaldía de ceder la documentación del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi y criticó duramente la gestión del alcalde.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/04/2026 21:20

Agustín Zambrana, primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, cuestionó duramente al alcalde Jhonny Fernández tras la determinación de la Alcaldía de ceder la documentación del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi.

Zambrana lamentó el accionar de la autoridad municipal, a quien calificó como “escurridizo” frente a distintos temas de interés público. Aseguró que el burgomaestre ha evitado enfrentar responsabilidades durante su gestión y criticó que ahora adopte una postura “obediente” ante una decisión que —según indicó— ya estaría previamente acordada.

“Lo que está haciendo Jhonny Fernández es simplemente hoy acceder a algo que él ya tiene pactado. En otros casos ha querido evadir la ley y ver por dónde zafa”, afirmó.

El dirigente cívico fue más allá al señalar que la gestión municipal actual ha sido “la peor de la historia” reciente de Santa Cruz, cuestionando la falta de liderazgo y transparencia. Además, denunció que la entrega de documentación relacionada al mercado Mutualista responde a decisiones tomadas sin conocimiento público.

“Han entregado bienes públicos a privados, entre gallos y medianoche, afectando a todos los cruceños”, sostuvo Zambrana.

Desde el Comité Pro Santa Cruz advirtieron que este tipo de determinaciones genera preocupación en la ciudadanía, al considerar que se comprometen bienes municipales sin la debida claridad ni participación pública.

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