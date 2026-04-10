Investigadores paranormales alertan sobre una energía oscura que reclama vidas en un edificio de La Paz

Un emblemático edificio de oficinas en Bolivia se encuentra bajo el escrutinio público tras consolidarse una trágica cronología de decesos que ha despertado temores sobre una posible maldición latente. La última víctima, una mujer de 50 años que cayó desde el piso 11 el pasado 25 de febrero, se suma a una lista de fatalidades registradas previamente en 1994, 1999, 2011 y 2019.

Las autoridades policiales informaron que todos los incidentes comparten un patrón recurrente, pues los afectados cayeron desde los pisos 6, 11 y 12 hasta impactar en la planta baja. Aunque en el caso más reciente se investiga una presunta pérdida de equilibrio, la repetición de estos eventos ha llevado a expertos paranormales a detectar supuestas presencias con presagios funestos.

Según un reportaje transmitido por la cadena internacional Telemundo, la tensión en el inmueble es palpable durante las jornadas nocturnas, momento en el cual el silencio es interrumpido por ruidos inexplicables que coinciden con los horarios de mayor actividad extraña. Los trabajadores del recinto reportan una atmósfera pesada que se intensifica a partir de las 21:00 horas tras los múltiples accidentes ocurridos.

Cámaras de seguridad han registrado siluetas difusas que, según especialistas en lo invisible, corresponden a los espíritus de quienes perdieron la vida en el recinto. El investigador paranormal, Alejandro Mariaca, a cargo de las pericias esotéricas fue contundente al declarar: "Hay una energía en este edificio que está agarrando personas por alguna razón y tiene permiso".

Ante el pánico generalizado, los pasillos ahora albergan altares con flores y velas mientras que varios propietarios han decidido poner sus oficinas en venta de manera urgente. La comunidad que habita el edificio coincide en que se debe tratar el fenómeno con absoluta prudencia para evitar que la sugestión o el peligro sigan creciendo.

Como medida definitiva de protección, los dueños de los locales realizarán una misa solemne destinada a que las almas encuentren descanso y se detengan las muertes. El experto paranormal concluyó que la solución reside en la vibración colectiva: "Que sean unidos, que no peleen, que vivan en armonía, que vivan en positivo, eso puede cambiar mucho el ambiente".

Fuente: Telemundo.

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