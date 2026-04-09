Tu mascota no habla, pero su cuerpo sí: Señales que podrían alertar cáncer

Tu perro o gato no puede decirte con palabras que algo le duele… pero su cuerpo sí puede enviar señales de alerta que no deben pasar desapercibidas.

La aparición de bolitas o nódulos que crecen, heridas que no cicatrizan, o una pérdida de peso sin explicación son algunos de los signos que podrían indicar un problema serio. A esto se suman cambios en el apetito, variaciones en la cantidad de agua que consume, e incluso la presencia de sangrados o secreciones inusuales.

Si bien estos síntomas no siempre significan cáncer, sí pueden ser una advertencia de que algo no está bien en la salud de tu mascota.

Especialistas recomiendan estar atentos a cualquier cambio en su comportamiento o condición física. En muchos casos, la detección temprana es clave para mejorar el pronóstico y las opciones de tratamiento.

Ante cualquier señal inusual, la mejor decisión es acudir a un veterinario lo antes posible. Actuar a tiempo no solo puede marcar la diferencia… puede salvarle la vida.

Ellos dependen de ti para estar bien. Escucha sus señales, porque tu atención puede ser su mejor oportunidad

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